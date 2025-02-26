إهتمام الإعلام العبري بتشييع سيد شهداء الأمة واستمرار العدوان الإسرائيلي بجنوب سوريا

العالم – العين الإسرائيلية



وحول مليونية تشييع سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله محط اهتمام الإعلام العبري والدوافع الأساسية لهذا الاهتمام الكبير بالتشييع في الإعلام العبري رغم مرور عدة أيام أكد حسن حجازي المختص في الشأن الإسرائيلي أن الجانب الإسرائيلي كان يراهن على كسر إرادة بيئة المقاومة. لكن ما حدث في هذا التشييع الحاشد كان معاكساً تماماً، إذ أظهر أن هذه البيئة لا تزال متمسكة بخياراتها ووفية للخط والنهج الذي رسمه شهيد الأمة السيد حسن نصر الله.

ولفت حجازي إلى أن هذا الأمر أثار غضب الاحتلال وأحدث نوعاً من الصدمة داخل كيان الاحتلال، حيث تبين أن كل التقديرات التي كانت تبني على الدمار الذي أحدثه الاحتلال، وعلى بعض المتغيرات في الساحة السورية والوضع الداخلي، لم تترك أثرها على هذا الجمهور الذي أظهر تمسكه بقوة بخياراته في دعم المقاومة.

كما ألقى البرنامج الضوء على مراسم تشييع السيد حسن نصر الله، سيد شهداء الأمة، تُظهر مدى القوة التي يتمتع بها حزب الله في لبنان، وهو ما أشار إليه أحد المعلقين الإسرائيليين.



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وتطرق البرنامج إلى الضفة الغربية والعدوان الإسرائيلي المستمر هناك. فقد دعا أحد جنرالات الاحتلال في جيش الاحتلال إلى تسوية مخيمات شمال الضفة بالأرض تماماً كما حصل في جباليا وغزة.

وناقش البرنامج قصة العرقلة الجارية ومفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والأهداف الحقيقية لكيان الاحتلال. من الواضح أن الدعوات تتصاعد من جانب قادة الاحتلال للعودة إلى الحرب، حيث أكد أحد المعلقين في الإعلام العبري اليوم ضرورة أن يحسم الجيش الإسرائيلي المعركة في غزة والعودة للقتال هناك.

وبحث البرنامج في الموضوع السوري مركز الحدث. فقد أعلن نتنياهو وكاتس منذ أيام أن الاحتلال في جنوب سوريا سيتواصل، وأنهم يسعون إلى منع انتشار قوى عسكرية للنظام السوري جنوب دمشق، وهو ما أكده أحد المعلقين العسكريين الإسرائيليين في هذا الإطار.

ضيف البرنامج:



-أ. حسن حجازي المختص في الشأن الإسرائيلي

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