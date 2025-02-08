"نحن اليوم التالي".. ما الذي قصدته حماس برسالتها أثناء تسليم 3 أسرى إسرائيليين؟

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ولفت خلف إلى أن عملية التبادل تتم وفق ما اشترطت حركة حماس بصفقة مشرفة يفرج فيها عن الأسرى الفلسطينيين البواسل.

وأشار خلف إلى أن حماس تعمدت اخراج هذا المظهر المتعلق بالأسرى الإسرائيليين في كل عملية تبادل. ما يعني أن هنالك رسالة توجهها الحركة الى العدو الصهيوني من ضمن تلك الرسالة أنها هي" الموجودة في اليوم التالي". وان حركة المقاومة ما زالت موجودة.



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وكان قد أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، أمس عبر تطبيق تليغرام، أن الكتائب ستفرج اليوم عن 3 أسرى إسرائيليين هم: إلياهو داتسون شرعبي، وأور أبراهام ليفي، وأوهاد بن عامي.

ومثل عمليات التسليم السابقة، فقد انتشر مقاتلو القسام في منطقة التسليم بدير البلح وهم يحملون رشاشات وأسلحة بعضها استخدمت في العدوان الإسرائيلي على القطاع مثل بندقية "الغول"، كما أُطلقت أناشيد وأغان وطنية، وكان ذلك وسط حضور جماهيري أحاط بعناصر المقاومة، في حين قامت سيدة برش الورد والحلويات على مقاتلي القسام.

وعبر المنصة التي أقيمت في الساحة التي نفذت فيها عملية التسليم، بعثت كتائب القسام برسائل عديدة إلى الاحتلال الإسرائيلي، من خلال شعارات كتبت مثل: "نحن الطوفان.. نحن اليوم التالي"، في رسالة واضحة إلى الذين يريدون إبعاد حركة حماس عن إدارة قطاع غزة.

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