كاميرا العالم توثق تدمير الإحتلال الممنهج لمخيم جنين!

العالم – خاص بالعالم

وأكدت مصادر فلسطينية بان اكثر من 100 منزل دُمر بشكل كامل والمئات الأخرى دمرت بشكل جزئي طاقم العالم في جنين تمكن من الدخول إلى مخيم جنين وسط الحصار المطبق ورصدوا لنا المشهد من داخل المخيم.



وتواجدت كاميرا العالم في مخيم جنين رُغم الإقتحام المستمر لهذا المخيّم حيث تم الدخول بعد العلم بأنّ هذه المنطقة خالية من جيش الإحتلال الأسرائيلي.

وأشارت راية عروق مراسلتنا في مخيم جنين إلى منزل كانت قد اشتعلت فيه النيران ولازالت النيران مشتعلة داخل المنزل النيران التي لازالت و تظهر بأنه هذا المنزل قد أحرق قبل دقائق قليلا.

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وقالت مراسلتنا إلى أنه في حصيلة أولية هناك مئات المنازل المدمرة في مخيم جنين حيث أن جيش الإحتلال الإسرائيلي نسف عشرات المنازل ودمرها وفجرة العشرات الأخرى والحصيلة أكثر من 100 منزل محدوم بشكل كامل

مشيرة لحرق العديد من منازل المواطنين وحرق وتدمير للمحال التجارية في كل مناطق مخيم جينين حيث لا يوجد منزل صالح للعيش في مخيم جنين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...