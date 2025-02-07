خطة ترامب وملف الأسرى.. كيف يراها الإعلام العبري؟

العالم _ العين الإسرائيلية

كما يركز البرنامج على اهتمام الإعلام العبري بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين القادة والرموز الذين قد يعودون إلى ساحة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ولمناقشة هذه المحاور، استضاف برنامج العين الإسرائيلية عبر شاشة قناة العالم الكاتب والباحث السياسي د.محمد شمص.

وقال شمص في حديثه إن الموقف الإسرائيلي من تصريحات ترامب منقسم، حيث تفاجئ الجميع، مشيرا إلى أن ترامب معروف بمواقفه المتقلبة والمفاجئة.

وأضاف شمص أن: "عاموس يدلين"، أحد الشخصيات الإسرائيلية البارزة، رأى أن ترامب يبيع الإسرائيليين الأوهام. بينما رحب بعض الإسرائيليين بالفكرة ووصفوها بأنها "إنجاز كبير"، هذا وكانت الفرحة كبيرة وغامرة أيضا عند رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وتابع: "يبدو أن فكرة تهجير الفلسطينيين ليست جديدة تمامًا، حيث كان صهر ترامب ومستشاره السابق "جاريد كوشنر" قد اقترحها في عام 2024."

وأوضح شمص أن "البعض اعتبر موقف ترامب بمثابة وعد بلفور، بينما اعتبره آخرون مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة مجرد هرطقات. فضلا عن الموقف الدولي والعربي الرافض لهذه التصريحات بشدة."

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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