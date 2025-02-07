القوات الروسية تحرر مدينة دزيرجينسك في دونيتسك

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وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه "في 7 فبراير (شباط) 2025، نتيجة للأعمال الهجومية النشطة، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بتحرير مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي حرر بلدة دروجبا في جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرة إلى أن القوات الروسية حسّنت تموضعها على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، واصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدات كريمسكوي وبارانوفكا ودروجبا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

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واستهدفت اقوات الرولسية وحدات من لواءين ثقيلين، وسبعة ألوية ميكانيكية، ولوائي مشاة آليين، وطائرات حراسة، ومركبات جوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواءين من الحرس الوطني، ولواء الهجوم "ليوت" التابع للشرطة الأوكرانية.

وشنت روسيا عملية عسكرية خاصة، بدأت في 24 فبراير 2022، وتهدف وفق ما اعلنت إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف.