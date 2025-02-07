قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
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البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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منوعات
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جيش الاحتلال: الفرق 99 و162 و143 تعيد انتشارها في غزة تنفيذا لبنود الاتفاق
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رويترز: 79 دولة تبدي دعمها للمحكمة الجنائية الدولية بعد العقوبات الامريكية
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دبابة للاحتلال تتوغل عند الاطراف الشرقية لبلدة يارون جنوب لبنان
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حماس: الموقف الفلسطيني موحد ضد مشروع ترامب ونتنياهو بالتهجير من غزة
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قوات الاحتلال تقتحم قرية النبي صالح شمال غرب رام الله بالضفة الغربية
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الاعلام العبري: الوفد الاسرائيلي المفاوض سيغادر غدا الى الدوحة
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وزيرا خارجية ايران والفاتيكان يبحثان هاتفيا التطورات الاقليمية والدولية
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وزيرا خارجية ايران والفاتيكان يبحثان التطورات الاقليمية والدولية
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قوات الاحتلال تقتحم بلدتي ترمسعيا وبرقا برام الله في الضفة الغربية
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قوات الاحتلال تقتحم بلدة اذنا بالخليل في الضفة الغربية وتداهم عدة احياء فيها