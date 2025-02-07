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أونروا: غزة جزء من ارض فلسطين وأهلها تعرضوا لسلب ممنهج للحقوق

أونروا: غزة جزء من ارض فلسطين وأهلها تعرضوا لسلب ممنهج للحقوق
الجمعة ٠٧ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، فيليب لازاريني بأنه منذ بداية الحرب، تعرض الناس في غزة لسلب ممنهج لحقوقهم.

العالم _ فلسطين

وقال لازاريني في تصريحات له اليوم الجمعة إن الفلسطينيين مهمون، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في غزة وإن حقوقهم وحياتهم ومستقبلهم مهمة ولا يمكن تطبيق حقوق الإنسان بشكل انتقائي.

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واضاف : أن السلام يتطلب إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، تكون غزة جزءاً لا يتجزأ منها؛ دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة جنبا إلى جنب مع "إسرائيل"، حسب تعبيره.

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وتابع بالقول: تلتزم فرقنا بالاونروا بمواصلة تقديم المساعدة الحاسمة للاجئي فلسطين الذين هم في أمس الحاجة إلينا حتى تصبح المؤسسات الفلسطينية المتمكنة بديلا دائما وقابلا للحياة.

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