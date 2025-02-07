غاراتٍ على مواقعَ لقواتِ الدعم السريع شرقيَ الخرطوم

العالم - السودان

وأكدتْ مصادرُ ميدانية اقترابَ قواتِ الجيش من مقرِ الكتيبةِ الاستراتيجية بمنطقةِ مقرن النيلين في الخرطوم. وأضافتْ أنّ القواتِ المدرعة تتقدمُ من عدةِ جهات، واقتربتْ من الوصولِ لوسطِ الخرطوم.

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وكان الجيشُ السوداني أعلنَ سيطرتَه على أحياءِ الرميلة والمنطقةِ الصناعيةِ الواقعةِ على بُعدِ ثلاثةِ كيلومتراتٍ فقط من القصرِ الجمهوري. وفي تطورٍ آخَرَ نجحَ الجيشُ السوداني في السيطرة على عدةِ بلداتْ استراتيجية شمالَ ولايةِ الجزيرة، بعدَ معاركَ مع قواتِ الدعمِ السريع.