شاهد بالصور.. احتفال بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في الإمارات

العالم _ إيران

وحضر الحفل كل من وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان كضيف خاص و وزير الدولة للشؤون الخارجية "خليفة شاهين" المستشار القانوني والديني لرئاسة الدولة و"سيد علي الهاشمي" و سفير الإمارات العربية المتحدة في طهران "سيف محمد الزعابي" و المدير العام لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية "سلطان النعيمي" وضيوف من وزارة الخارجية الإماراتية.

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وأشار السفير الايراني لدى الامارات "رضا عامري"إلى التقدم والإنجازات التي حققتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المجالات، رغم الصعوبات والضغوط التي فرضتها العقوبات.

واعتبر العلاقات الثنائية بين إيران ودولة الإمارات متناميا وفقا لإحصائيات العلاقات التجارية والعلاقات السياسية بين سلطات البلدين.

كما أقيم على هامش هذا الحفل معرض للصناعات اليدوية الإيرانية والسجاد الفاخر.

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