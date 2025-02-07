كاميرا العالم توثق: احتجاجات لبنانية ضد تصريحات المبعوثة الأمريكية

العالم _ مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم الإخبارية حسين عز الدين، من لبنان، بتجمع احتجاجي نظمته جموع المواطنين اللبنانيين على طريق المطار استجابةً لتصريحات المبعوثة الأمريكية التي أعربت عن رفض مشاركة حزب الله في الحكومة اللبنانية وقدمت التهنئة لكيان الاحتلال الإسرائيلي من القصر الجمهوري.

وقال مراسل قناة العالم إنه خلال الاحتجاجات، رفع المتظاهرون أعلام المقاومة وصور سماحة الأمين العام الشهيد حسن نصر الله، معبرين عن رفضهم التدخل الأمريكي في شؤون بلادهم الداخلية.

وردد المشاركون شعارات رافضة للتدخل الأميركي في الشؤون اللبنانية مؤكدين على دور حزب الله الفاعل في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

وأثارت تصريحات المبعوثة الأمريكية إلى لبنان، ونائبة المبعوث الرئاسي الخاص للسلام في الشرق الأوسط "مورغان أورتاغوس" من قصر بعبدا الرئاسي في لبنان، اليوم الجمعة، امتعاضاً كبيراً سواء في الأوساط السياسية أو الشعبية، التي اعتبرت أن الموفدة الأميركية تخطّت كل الأصول الدبلوماسية، وأظهرت تدخلاً فاضحاً بالشأن اللبناني الداخلي.

وبعد ساعات على مغادرتها قصر بعبدا، وعقب الانتقادات التي طاولت تصريحاتها، أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بياناً أوضح فيه أنّ "بعض ما صدر عن نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط يعبّر عن وجهة نظرها، ورئاسة الجمهورية اللبنانية غير معنية به".

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