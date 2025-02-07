نائب أمريكي: خطة ترامب 'فضحت نفاق العالم العربي'

العالم - فلسطین

وأدن النائب الجمهوري كرينشو، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، ما وصفه بـ"النفاق العربي"، في حديثه عن "خطة ترامب للسلام"، مشيرًا إلى أن "الدول العربية ترفض تحمل أي مسؤولية تجاه الفلسطينيين، رغم ادعائها الدعم لهم".

وأضاف دان كرينشو: "لا أحد يعرف بالضبط كيف سيتم تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة السلام، ما نعرفه هو أن "إسرائيل" لا تريد السيطرة على غزة، والفلسطينيون لا يريدون ذلك أيضًا. ما كشفه إعلان ترامب هو النفاق العربي، فهم يدّعون الاهتمام بغزة ودعم الدولة الفلسطينية، لكنهم يرفضون استقبال اللاجئين أو تمويل أي حلول".

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ولفت كرينشو إلى أن "البيت الأبيض تراجع عن بعض تصريحات ترامب"، مؤكدًا أنه "لن يضطر أحد لمغادرة غزة، ولن تكون هناك قوات أمريكية على الأرض، فالفكرة تشبه مقترحات سابقة لتنمية المنطقة ونزع سلاح حماس".

وأكد دان كرينشو أنه "لا أحد يريد الانتقال إلى غزة، ولا "إسرائيل" ولا الدول المجاورة مثل الأردن ومصر، التي رفضت استقبال أي لاجئين من غزة، الخطة في النهاية لا تختلف كثيرًا عن المقترحات السابقة".