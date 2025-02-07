الأردن ينتفض أمام دعوات تهجير الفلسطينين

العالم _ مراسلون

جموع أردنية غفيرة ومسيرات حاشدة عمت معظم مدن الأردن لإيصال رسائل شعبية ورسمية إلى الرئيس الأمريكي مفادها أن الأردن لن يكون وطنا بديلا ولن يقبل بتهجير الفلسطينين خارج بلادهم ولو كلفهم ذلك الجوع.

وقال عضو الملتقى الوطني لدعم المقاومة، عبد الفتاح الكيلاني، لقناة العالم: "في الحقيقة اليوم هذه المسيرة الشعبية وأمثالها في كل أرجاء الوطن تخرج اليوم للتعبير عن رفضها لهذا المخطط الإجرامي الذي يتبناه ترامب."

وقال نائب أمين عام حزب الوحدة الشعبية، عصام الخواجا، في حديث لقناة العالم: "هذه المسيرة تعبر عن موقف أردني موحد، شعبي ورسمي، يقف ضد مخطط التهجير الذي يستهدف شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة."

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الأردنيون عبروا عن غضبهم من تصريحات الرئيس الأمريكي متهمينه بأنه يسعى إلى ارتكاب تطهير عرقي بحق الفلسطينين، مشددين على ضرورة أصدار المنظمات الحقوقية العالمية مذكرات توقيف كما هو الحال بالنسبة لرئيس وزراء الاحتلال ووزير حربه السابق.

وقال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن، وائل السقا، لقناة العالم: "خطاب ترامب يأتي في خضم جرائم الإبادة الجماعية ضد الإنسانية، فأنت بهذه الخطابات مجرم حرب يجب أن تحول إلى المحاكم مع نتنياهو."

ودعى الأردنيون خلال مسيرات الغضب جميع الدول العربية إلى أن تتخذ موقفا حازما أمام دعوات تهجير الفلسطينين وأن تتحد لدعم المقاومة الفلسطينية بكل السبل الممكنة لتكون أول مدافع عن حقوق وأرض الشعب الفلسطيني.

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