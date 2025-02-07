شاهد.. معاناة أهالي غزة بعد العودة لبيوتهم المدمرة

العالم _ مراسلون

مع العودة إلى مدينة غزة لم تتوقف معاناة المواطنين في ظل استمرار تداعيات العدوان القاتلة، حيث عاد الناس إلى شمال القطاع وصدموا من الدمار الذي لحق بالبنية التحتية لأرضهم.

وفي حديث مع قناة العالم، تحدث أحد أفراد عائلة عادت من جنوب قطاع غزة إلى الشمال عن الوضع الصعب الذي واجهوه ومعاناتهم الحالية. وقال: "لقد وجدنا بيوتنا مدمرة تمامًا، ولم يكن هناك حتى مكان لوضع خيمة. لجأنا من معسكر جباليا إلى هنا بحثًا عن قطعة أرض لنضرب عليها خيمة. هذه الخيمة التي ترونها اشتريناها، ونستخدم النار للطبخ، كما أن المياه غير متاحة باستمرار - يوم يوجد مياه وعشرة أيام لا يوجد."

وفي ظل هذه الظروف الصعبة، يستمر سكان شمالي غزة في مواجهة تحديات كبيرة للتكيف مع الحياة اليومية وسط الدمار والحصار المستمرين.

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