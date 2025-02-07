شاهد ما يجري قرب مطار بيروت الدولي..

العالم _ مراسلون

جماهير كبيرة خرجت في لبنان للتنديد بتصريحات المبعوثة الأمريكية، مؤكدة رفضها التام لكل التدخلات التي تهدد سيادة لبنان.

هذه المشاهد من قلب لبنان تعكس إيمان الشعب بالمقاومة واستعداده للتصدي لأي محاولة لتجريح استقلاله الوطني.

وردد المشاركون شعارات رافضة للتدخل الأميركي في الشؤون اللبنانية مؤكدين على دور حزب الله الفاعل في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

وأثارت تصريحات المبعوثة الأمريكية إلى لبنان، ونائبة المبعوث الرئاسي الخاص للسلام في الشرق الأوسط "مورغان أورتاغوس" من قصر بعبدا الرئاسي في لبنان، اليوم الجمعة، امتعاضاً كبيراً سواء في الأوساط السياسية أو الشعبية، التي اعتبرت أن البعوثة الأميركية تخطّت كل الأصول الدبلوماسية، وأظهرت تدخلاً فاضحاً بالشأن اللبناني الداخلي.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

إقرأ أيضا: تصريحات 'أورتاغوس' بشأن حزب الله تشعل ردود فعل رسمية وشعبية