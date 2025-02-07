إيران.. التفاوض لن يحل المشاكل

العالم _ بانوراما



واعتبر قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي خامنئي أن التفاوض مع أميركا ليس ذكيا أو منطقيا أو مشرفا، ولا تأثير له في حل مشاكل البلاد.

وأشار آية الله خامنئي إلى عدم التزام ترامب بالاتفاق النووي، وإلغائه رغم التنازلات السخية التي قدمتها إيران، وقال إن الأميركيين يعملون على تغيير خارطة العالم على الورق فقط، وهذا لا يمت للواقع بصلة، محذرا إياهم من تهديد إيران، وقال إن أميركا إذا نفذت تهديداتها فإن إيران ستنفذ تهديدها أيضا، وإذا اعتدت على أمن الشعب الإيراني، فإن إيران ستهاجم أمنهم بدون تردد.

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