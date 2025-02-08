بقائي: أميركا تستهدف المؤسسات الدولية

العالم - إیران

وكتب إسماعيل بقائي، مساء الجمعة، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" بشأن عواقب العقوبات الأميركية الأحادية الجانب على المؤسسات الدولية (المحكمة الجنائية الدولية) باعتبارها تواطؤا في جرائم "إسرائيل": "إدمان أميركا على تطبيق القوانين المحلية خارج حدودها يستهدف الآن المؤسسات الدولية".

وأضاف: "إن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم إسرائيل الشنيعة يعد عملاً دنيئا غير مسبوق في التاريخ الطويل من التواطؤ الأميركي مع كيان احتلالي وعنصري ارتكب كل أنواع الجرائم بهدف "الإبادة الاستعمارية" لفلسطين".

وأشار إلى أن "فرض العقوبات على محكمة لاهاي هي مثال حقيقي على إساءة استخدام السلطة بشكل صارخ بهدف منح إسرائيل الحصانة الكاملة ومنح الإذن بارتكاب المزيد من الجرائم وتهديد السلم والأمن الدوليين".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: "يجب على المجتمع الدولي أن يدرك هذا الخطر ويتحرك وفقًا لذلك".