رعد يرد على المبعوثة الأميركية

العالم - لبنان

ردّ رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني، النائب محمد رعد، على تصريحات مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، والتي هاجمت فيها حزبَ الله، من القصر الرئاسي اللبناني.

وأكد رعد، يوم الجمعة، أنّ تصريح أورتاغوس "يتطاول على مكوّن وطني في لبنان، هو جزء من الوفاق الوطني، ومن الحياة السياسية اللبنانية"، متهماً إياها بـ"التدخل السافر في السيادة اللبنانية، والخروج عن كل اللباقات الدبلوماسية ومقتضيات العلاقات الدولية".

ووصف رعد تصريح أورتاغوس بـ"الزاخر بالحقد وبانعدام المسؤولية"، مشيراً إلى أنّها "تُظهر عدائيتها لمكوّن لبناني، تصدّى للعدوان الإسرائيلي وهزمه".

وأضاف رعد أنّ الذي "يريد أن يتحدث عن الفساد لا يحتضن الإرهاب"، وأكد أنّ ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي، وهو "محتضَن من السياسة الأميركية، يطعن في صدقية الديمقراطية، التي تدعيها الإدارة الأميركية، في كل زمان ومكان".

وشدّد على أنّ "صورة القبح، التي أظهرتها حرب إسرائيل ضدّ قطاع غزة ولبنان"، تكفي لتحديد من "يدعم الإرهاب ويسلّحه ويموّله، ومن يهجّر الناس من أرضهم ويسلبهم حقوقهم، متجاوزاً كل القانون الدولي والمعايير الدولية".

وأضاف أن "المنتصر هو من كشف صورة المعتدي، والتي ظهر فيها أنّه يمارس الإبادة الجماعية ضدّ ‏المدنيين والأطفال والنساء، وضدّ البيوت الآمنة والمستشفيات، ويُدمّر الأحياء السكنية، وهو ‏محتل لا يحقّ له حتى الدفاع عن النفس". ‏

وأكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة أنّ "الرهان هو على إرادة الشعب المتمسك بخيار المقاومة"، مشدداً على أنّ هذا الخيار "يحمي لبنان، ضمن معادلة الجيش ‏والشعب والمقاومة".

وبشأن هذه المعادلة، قال رعد إنّها "المعادلة الواقعية، التي يستطيع لبنان أن يفخر في أنّه يحمي سيادته من ‏خلالها".

وتأتي كلمة رعد، بعد أن صرّحت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط بأنّ الولايات المتحدة "تؤكد مسألة عدم مشاركة الحزب في الحكومة اللبنانية الجديدة، في أي شكل من الأشكال".

وزعمت أورتاغوس، بعد لقائها الرئيس اللبناني، جوزاف عون، في قصر بعبدا، يوم الجمعة، أنّ الاحتلال الإسرائيلي "هزم حزب الله"، معربةً عن "امتنان الولايات المتحدة لإسرائيل بسبب ذلك".

وأضافت المسؤولة الأميركية أنّ واشنطن "ملتزمة انسحاب إسرائيل من جنوبي لبنان، في الـ18 من شباط/فبراير الحالي".

وعقب تصريح أورتاغوس، أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بياناً قال فيه إنّ "بعض ما صدر عن نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، من بعبدا، يعبّر عن وجهة نظرها، والرئاسة غير معنيّة به".