ظريف يلتقي أعضاء منتدى الشؤون الخارجية العراقي

العالم - إيران

والتقى نائب الرئيس الايراني في الشؤون الاستراتيجية، الذي يزور العراق حاليا، مع مجموعة من أعضاء منتدى الشؤون الخارجية في هذا البلد.

وفي هذا اللقاء الذي استمر نحو 90 دقيقة، طرح بعض أعضاء هذه المؤسسة الفكرية العراقية أسئلتهم الخاصة الصريحة والمتنوعة واستمعوا إلى آراء ووجهات نظر نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية بشأن القضايا المذكورة أعلاه.

هذا والتقى ظريف الخميس مع رئيس جمهورية العراق، عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، كما التقى رئيس تيار الحكمة في هذا البلد، السيد عمار الحكيم. وهذه الزيارة التي بدأت مساء الأربعاء تستغرق ثلاثة ايام.