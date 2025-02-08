حماس تعلن تفاصيل الدفعة الخامسة لعملية تبادل الاسرى

العالم-فلسطين

وقال في بيان: "بعد تسليم المقاومة الفلسطينية أسماء الأسرى الصهاينة (3)، سيتم الإفراج السبت، عن 18 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، و54 من الأحكام العالية، و111 من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".

وفي وقت سابق الجمعة، كشفت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، أسماء 3 أسرى إسرائيليين ستفرج عنهم غدا السبت، ضمن صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال متحدث "القسام" أبو عبيدة، في بيان، إنه "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت، عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: إلياهو داتسون يوسف شرابي، وأور إبراهم ليشها ليفي، وأوهاد بن عامي"، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، تسلمه رسميا قائمة أسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم من غزة غدا السبت.

وذكر البيان، أن غال هيرش منسق شؤون الأسرى الإسرائيليين بغزة قد أبلغ بدوره عائلات المحتجزين الثلاثة بقرار الإفراج عنهم.

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وعند إتمام تسليم هذه الدفعة، وهي الخامسة من تبادل الأسرى منذ 19 يناير الماضي، تكون كتائب "القسام" سلمت 16 أسيرا إسرائيليا، إضافة إلى 5 تايلنديين ضمن صفقة التبادل الحالية، التي تشمل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الإفراج عن محتجزين إسرائيليين.

ووفق مؤسسات حقوقية فلسطينية، تعتقل إسرائيل في سجونها أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم نحو 600 محكومون بالمؤبد.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق تنص البنود على الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين والعرب يُقدر بين 1700 و2000.