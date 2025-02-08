عضو مجلس الشورى السعودي مخاطبا ترامب..انقل أحباءك إلى ألاسكا

العالم _ السعودية

وفي مقال له نشرته صحيفة عكاظ، أكد السعدون أن ترامب يجب أن يدرك أن القرارات السيئة تُتخذ من قبل من يتجاهلون المعرفة والخبرة المتراكمة لدى المختصين، محذرًا من أن الصهاينة وأعوانهم لن يتمكنوا من استدراج القيادة السعودية إلى فخاخ المناورات الإعلامية والضغوط السياسية.

كما أشار السعدون إلى أن التاريخ يظهر قدرة اليهود على إثارة الفتن والحروب، مما أدى إلى طردهم من دول غربية عديدة، مؤكدًا على مكرهم في تضليل الوعي العام ودفع الخصوم إلى مواقع دفاعية.

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في سياق متصل، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مقابلة مع قناة 14 الإسرائيلية، إنه لا يمانع في إقامة دولة فلسطينية في السعودية، معبرًا عن سخرية من الفكرة. وأكد نتنياهو التزامه بتحقيق السلام بين إسرائيل والسعودية، مشيرًا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بموافقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة دولة فلسطينية.

يُذكر أن السعودية قد اشترطت في عدة مناسبات موافقة الاحتلال على قيام دولة فلسطينية كشرط لتطبيع العلاقات معها.