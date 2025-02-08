القسام تستعرض أسلحة اسرائيلية مغتنمة خلال تبادل الأسری

العالم - مراسلون

ورصد مراسل قناة العالم محمد أبوعبيد، أحد قوات كتائب القسام وهو يحمل قطعة سلاح مغتنمة من الجنود الصهاينة، فسأله عنها فقال انها "ام. 4".

وشاهد مراسل العالم قطعة سلاح ام. 4 اخری بيد أحد قادة كتائب القسام فطلب منه ان يعرضها علی شاشة قناة العالم، فاستجاب له، لكنه لم يجب علی سؤال مراسل العالم، تطبيقاً لبروتوكل الكتائب الذي يمنعها من أي لقاء صحفي حين الاداء بالواجب.

هذا وتشهد مدينة ديرالبلح تحضيرات واسعة لتنفيذ الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الاسری، والتي تشمل اطلاق سراح 3 اسری اسرائيليين مقابل الافراج عن 18 أسيراً فلسطينياً محكوماً بالسجن المؤبد، و54 من الأحكام العالية، و111 من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

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