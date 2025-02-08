قناة العالم
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سوریا
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البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
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سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
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اعلام الاحتلال:القسام تسلم الاسرى بمنطقة ماهولة لتاكيد ان غزة غير مدمرة
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بزشكيان:الاعداء يعتقدون باننا نتاثر بالحصار لكن يمكننا بناء مستقبل مكتفئ ذاتيا
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الاحتلال:مصلحة السجون تستعد للافراج اسرى فلسطينيين من سجن كتسيعوت
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الاحتلال يطلق النار على طول محور صلاح الدين وسط قطاع غزة
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آليات كتائب القسام تنتشر في موقع تسليم الاسرى الإسرائيليين في دير البلح
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استعدادات بغزة لتنفيذ تبادل الاسرى ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الاولى
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انتشار كتائب القسام في دير البلح تمهيدا لبدء تسليم 3 اسرى اسرائيليين
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اطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة اليامون غرب جنين
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سرايا القدس- كتيبة جنين :اوقعنا قوة للاحتلال من 10 جنود بكمين مركب
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الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الـ 19وعلى طولكرم لليوم الـ13