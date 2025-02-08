القسام تتحدی نتنياهو وترامب بعبارة علی منصة تبادل الأسری

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله، فارس الصرفندي ان هذه العبارة، کتبت باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، إلى جانب صورة للعلم الفلسطيني وقبضة يد، قوة الإرادة التي تتمتع بها الكتائب في ظل الظروف الراهنة.

أشار مراسل العالم ان اختيار القسام لهذه العبارة يعتبر رسالة للکيان الاسرائيلي أولاً وللولايات المتحدة ايضاً واللذان يبحثان عن تهجير الفلسطينيين وإخلاء قطاع غزة.

وأضاف ان الرسالة الاخری لهذه اللافتة لنتنياهو الذي يبحث عن إمكانية مغادرة بعض قادة "حماس" من قطاع غزة إلى دول أخرى، مقابل اعمار غزة.

وفي دير البلح، وسط قطاع غزة، شهد موقع تسليم الأسرى انتشاراً غير مسبوق لعناصر كتائب القسام، مما يعكس استعدادهم واستنفارهم في ظل تصاعد الأحداث منذ بداية الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023، وذلك ضمن ترتيبات تسليم الدفعة الخامسة من الأسرى.

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