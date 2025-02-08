وزير الخارجية يبعث برسالة شكر إلى قائد الثورة الإسلامية

العالم - إيران

نص الرسالة هو كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم.

لقد كانت تصريحات قائد الثورة الحكيمة في 7 فبراير 2025، كما هي الحال دائماً، دليلاً وإرشاداً لجميع مسؤولي النظام، وخاصة الجهاز الدبلوماسي.

إن اهتمام معاليه بجهود وأعمال أبناء الشعب في وزارة الخارجية وتصريحه بأن "وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم هي واحدة من أكثر وزارات الخارجية إنتاجية" هو مصدر فخر لي ولزملائي في وزارة الخارجية ويستحق الامتنان العميق، ويجعل مسؤوليتنا الجسيمة في تعزيز الأهداف النبيلة للنظام في مجال الدبلوماسية والسياسة الخارجية أكثر ثقلاً.

وفقاً لواجباتها الجوهرية، واستناداً إلى المبادئ الثلاثة: الشرف والحكمة والمصلحة، ستستخدم وزارة الخارجية كل قدراتها لتعزيز سياسة خارجية شاملة ونشطة وفعالة لضمان المصالح والأمن الوطنيين وزيادة سلطة البلاد ومكانتها من خلال التفاعلات السياسية والدبلوماسية.

سيد عباس عراقجي

وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية