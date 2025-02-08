القضاء الأمريكي يوقف مؤقتًا خطة ترامب لسحب موظفي USAID

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ويشمل الحكم حظر إرسال حوالي 2200 موظف إلى إجازة حتى 14 فبراير، مع إعادة حوالي 500 موظف إلى وظائفهم.

ووصفت نقابات الموظفين جهود إدارة ترامب بأنها "مخطط غير قانوني" لتدمير الوكالة، مشيرة إلى الأضرار التي سيتعرض لها الموظفون.

في سياق متصل، أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الإدارة الجديدة ستجري مراجعة شاملة للوكالة، بينما وصف إيلون ماسك الوكالة بأنها "منظمة إجرامية".

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تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الإدارة لمراجعة هيكل المؤسسات الحكومية، مما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الدبلوماسية والإنسانية.