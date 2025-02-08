كتائب القسام تسلم 3 أسرى صهاينة للصليب الأحمر+فیديو

العالم-فلسطين

وأظهرت مقاطع الفيديو تسليم كتائب القسَّام للأسرى الثلاثة عقب توقيع أوراق الاستلام بين المقاومة والصليب الأحمر.

وحاور لناطق العسكري باللغة العبرية في كتائب القسام الأسرى "الإسرائيليين" المفرج عنهم، الذين أكدوا أنّ الطريقة الوحيدة لعودة الأسرى هي من خلال إتمام الصفقة وإعادة كل الأسرى الفلسطينيين إلى بيوتهم بسلام.

وقال أحد الأسرى، "أطلب من حكومة "إسرائيل" تطبيق المرحلة الثانية والثالثة من الصفقة وأن تستمروا بالمرحلة الثانية والثالثة من الصفقة".

km

ووجَّه الأسير المفرج عنه، شكراً لكتائب القسام، قائلًا " نشكر القسام لأنهم حافظوا علينا، سنة و4 شهور ونحن في غزة أعطونا الطعام والمياه، وحرصوا على أن أستمر في الحياة... شكرا لكم".

وصباح اليوم، نشرت كتائب القسام العشرات من عناصرها في مدينة دير البلح وسط القطاع، وتقدّمت مركبات الدفع الرباعي التي يعتليها عناصر القسام مع أسلحة رشاشة وسلاح القنص.

ورفعت كتائب القسام لافتة كبيرة على منصة تسليم الأسرى "الإسرائيليين" وكتبت عليها "نحن الطوفان.. نحن اليوم التالي"، وذلك ردا على مطالبة "إسرائيل" بألا تحكم حماس قطاع غزة.

وكتبت القسام تلك العبارة باللغات الثلاث العربية والعبرية والإنجليزية، بينما حملت اللافتة صورة للعلم الفلسطيني إلى جانب قبضة يد.

وجاء اختيار القسام لهذه العبارة "نحن اليوم التالي" بعد أيام من مطالبة "إسرائيل" بمغادرة جميع قادة حماس أو بعضهم من قطاع غزة إلى دولة أخرى، في ضوء حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اقتراح لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن وأماكن أخرى من العالم.

وأمس الجمعة، أعلن الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة، أنه "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: الياهو داتسون يوسف شرابي- اور ابراهم ليشها ليفي- اوهاد بن عامي.

إقرأ أيضاً..الإعلام العبري: حماس تملك سيادة غزّة ولاتزال في ذروة مجدها

وفي الإطار، أفاد مكتب إعلام الأسرى، أنه وبعد تسليم المقاومة الفلسطينية أسماء أسرى العدو، سيتم الإفراج في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل، عن 18 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد، و54 أسيراً من الأحكام العالية، و111 أسيراً من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد الـ7 من أكتوبر .

والسبت الماضي، سلّمت كتائب القسام 3 أسرى "إسرائيليين" في قطاع غزة، بينما أفرجت "إسرائيل" عن 183 أسيرا فلسطينيا ضمن دفعة التبادل الرابعة في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وسلمت "وحدة الظل" في كتائب القسام الأسير كيث سيغال -الذي يحمل جنسية مزدوجة أميركية إسرائيلية- للصليب الأحمر الدولي في ميناء مدينة غزة، وذلك بعيد تسليمها الأسيرين ياردن بيباس وعوفر كالدرون في خان يونس.

ويوم الخميس، سلمت فصائل المقاومة الفلسطينية الأسيرة المجندة "الإسرائيلية" آغام بيرغر من بين ركام مخيم جباليا (شمالي قطاع غزة)، والأسيرين "الإسرائيليين" أربيل يهود وغادي موزيس و5 محتجزين تايلنديين من أمام ركام منزل الشهيد يحيى السنوار بخان يونس (جنوبا)، في إطار الدفعة الثالثة من تبادل الأسرى حسب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفرجت كتائب القسام عن الأسيرة المجندة بيرغر من ساحة الرزان في مخيم جباليا التي شهدت عمليات قصف وتدمير إسرائيلية كبيرة ضمن العملية العسكرية الدامية التي شنها جيش الاحتلال وقُتل خلالها وأصيب عدد كبير من الجنود الإسرائيليين. وبانتهاء عميلة التبادل الرابعة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي، تكون المقاومة الفلسطينية قد أطلقت 13 إسرائيليا و5 تايلنديين مقابل 583 أسيرا فلسطينيا أفرج عنهم من سجون الاحتلال.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدأ سريان وقف لإطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" و"إسرائيل"، يستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.