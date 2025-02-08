قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
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حوادث
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حافلة الصليب الاحمر الناقلة للاسرى الفلسطينيين تصل رام الله
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حافلات نقل الاسرى الفلسطينيين تصل رام الله
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حافلة لنقل الاسرى الفلسطينيين تغادر سجن عوفر باتجاه رام الله
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تعزيزات لقوات الاحتلال بسجن عوفر استعدادا للافراج عن الاسرى الفلسطينيين
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آية الله خامنئي: قضية فلسطين بالنسبة لنا قضية اساسية
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آية الله خامنئي:الدفاع عن فلسطين ودعم شعبها قضية ثابتة للشعب الايراني
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آية الله خامنئي:تهديد اميركا لنا لايؤثر على عقلية شعبنا والمسؤولين والشباب
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آية الله خامنئي:بات سكان غزة نموذجا لكل من يلتزم بنهج بالمقاومة
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آية الله خامنئي:نتيجة كل هذه المعاناة والتكاليف كانت انتصار الحق على الباطل
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قائد الثورة الاسلامية: الباري تعالى من عليكم وعلى سكان غزة بالعزة والنصر