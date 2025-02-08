شاهد..لحظة إسقاط مسيرة لـ'هيئة تحرير الشام' في لبنان

العالم-لبنان

وأكدت مصادر اعلامية انه تم إسقاط 3 مسيرات من طراز "شاهين" فوق الأراضي اللبنانية بعد أن أطلقتها "هيئة تحرير الشام" من الأراضي السورية.

وتتعرض بلدة جرماش الحدودية لهجوم بالصواريخ والمسيرات وسقوط صواريخ في محيط بلدة القصر وسهلات الماء، ما ادى لاصابة مواطن بجروح بالغة نقل على اثرها الى مستشفى البتول الهرمل.

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وفي وقتٍ سابق، أكدت مصادر محلية استشهاد 4 مواطنين من أبناء العشائر اللبنانية، برصاص مسلحي "هيئة تحرير الشام" عند الحدود اللبنانية السورية.

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وأمس بعد وقوع اشتباكات، تبادلت عائلات لبنانية في قرى حدودية مع سوريا و"هيئة تحرير الشام" المعتقلين من الجانبين، وفق ما نقلت مصادر محلية.

وذكرت مصادر محليّة أن"هيئة تحرير الشام" سلّمت معتقلين إثنين، وتسلمت جريحين وجثة أحد مقاتليها، وأفرجت عن 16 امرأة وطفلاً في بلدة العقربية.

وكانت اشتباكات اندلعت قبل أيام عند الحدود الشمالية الشرقية اللبنانية السورية بين قوات الأمن السوري وعشائر لبنانية أدت إلى سقوط عدد من الضحايا والإصابات وعمليات خطف متبادلة.

يأتي هذا بينما أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس الجمعة، الاتفاق مع رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا ابو محمد الجولاني على التنسيق لضبط الوضع على الحدود بين البلدين.