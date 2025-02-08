شاهد.. اسرى فلسطينيون يحيون شهداء غزة فور الافراج عنهم

العالم - خاص بالعالم

وقال احد الاسرى لمراسل قناة العالم في الضفة الغربية المحتلة الزميل فارس الصرفندي: الله اكبر الله اكبر الرحمة لشهدائنا الرحمة لشهداءنا لولا تضحيات شعبنا وصمودهم لم نكن نرى هذه الحرية، صمود شعبنا هو قاعدة مثلث النصر، وان شاء الله نحن نحو الحرية والاستقلال وسينال شعبنا كل الحرية وكل الاستقلال.

وقال آخر لمراسلنا وهو يذرف الدموع: الحمد لله رب العالمين.. الله يرحم اهلنا في غزة.. الحمد لله رب العالمين.

وفي صباح اليوم السبت وضمن صفقة طوفان الأحرار، قامت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بتسليم ثلاثة أسرى صهاينة للصليب الأحمر، مما يعكس استمرار الجهود في إطار تبادل الأسرى وتعزيز المفاوضات.

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ونشرت كتائب القسام العشرات من عناصرها في مدينة دير البلح وسط القطاع، وتقدّمت مركبات الدفع الرباعي التي يعتليها عناصر القسام مع أسلحة رشاشة وسلاح القنص.

ورفعت القسام لافتة كبيرة على منصة تسليم الأسرى الإسرائيليين وكتبت عليها "نحن الطوفان.. نحن اليوم التالي"، وذلك ردا على مطالبة الاحتلال بألا تحكم حماس قطاع غزة.

وكتبت القسام تلك العبارة باللغات الثلاث العربية والعبرية والإنجليزية، بينما حملت اللافتة صورة للعلم الفلسطيني إلى جانب قبضة يد.