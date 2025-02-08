تقرير يكشف أدوارا حكومية لعائلة ترامب وصراعات مصالح

العالم _ أميركا

يتصدر التقرير جاريد كوشنر، صهر ترامب، الذي اقترح فكرة الاستيلاء على قطاع غزة، حيث يمتلك مصالح تجارية في العقارات. كما يبرز التقرير علاقته بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مما يثير مخاوف من تضارب المصالح.

ويشير التقرير إلى تعيين أفراد آخرين من عائلة ترامب في مناصب حكومية، مثل تشارلز كوشنر، والد جاريد، الذي تم ترشيحه كسفير في فرنسا رغم عدم وجود خبرة دبلوماسية.

كما تم تعيين مسعد بولس، والد زوجة ترامب الصغرى، مستشارًا للشؤون العربية.

كما يستعرض التقرير أنشطة أبناء ترامب، مثل دونالد ترامب جونيور الذي انخرط في شركة استثمارية، وبارون ترامب الذي يشارك في منصة للعملات المشفرة.

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وتتناول الصحيفة أيضًا دور لارا ترامب، زوجة إريك ترامب، في الحزب الجمهوري، وتأثير ارتباطاتها العائلية على مسيرتها السياسية.

تسلط هذه الأدوار الضوء على كيفية تداخل المصالح التجارية والسياسية لعائلة ترامب، مما يثير تساؤلات حول النزاهة والشفافية في الإدارة.