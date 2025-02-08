تفاعل رواد مواقع التواصل مع صب ترامب الزيت على نار الإبادة الصهيونية

العالم – نقطة تواصل

متجاهلا جثث الشهداء متعاميا عن الدمار والركام وممعنا في التحريض يصب ترامب الزيت على نار الإبادة الصهيونية في قطاع غزة.



بتصريحات يكشف عن مخططات خبيثة قديمة واجه الفلسطينيون على مرّ السنوات بصمودهم ودمائهم حفاظا على بقائهم في أرض الأجداد.



ما بين حلم الكيان الصهيوني بأن تكون غزة جزءا منه وتصريحات ترامب بأن أمريكا ستمتلك غزة وتحولها إلى ريفيرا الشرق الأوسط.

نسي ترامب المتعود على الصفقات والعقود أن أصحاب هذه الأرض هزموا جيشا إدعى أنه لا يقر فظن أن غزة قابلة للبيع وسترضخ لأوهامه فما عجزوا عن تحقيقه في الحرب هل سينجحوا أصلا في انجازه بالسلم؟!

"لف أحلامك" تحت هذا الشعار اشتعلت المنصات الرقمية كافة بردود غاضبة على تصريحات دونالد ترامب ومخططاته الاحتيالية بحق غزة.



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نشطاء ومغردون واجهوا بالأدلة والحقائق أوهام التهجير والاقتلاع مؤكدين أن مافشل العدو في تحقيقه بالحرب لم يناله بالمرواغة السياسية.

التفاعل لم يتوقف عند الكلمات بل امتد إلى وسوم وهاشتاغات، كان أبرزها غز مش للبيع الذي اجتاح المنصات الرقمية ليؤكد أن الفلسطينيين باقون والأوطان لا تشترى ولا تباع.

واستعرض البرنامج المنصة الأكثر تفاعلا على هذا الموضوع وهي منصة X مع تدوينة للسيد القائد الإمام علي الخامنئي دام ظله

والتي لاقت تفاعلا كبيرا جدا من النشطاء والمعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي وحصدت البوست والريبوست في المنصة وتم تداولها على نطاق واسع:" كل فلسطين من النهر إلى البحر ملك لشعب فلسطين".

كما كتب عبر منصة فيسبوك عبد العزيز الفضل:" الغزاوي الفلسطيني الذي تحمل القصف والإبادة الجماعية لأكثر من 15 شهرا في غزة ولم يهاجر من أرضه، بل ورجع إلى الشمال المدمر بمجرد أن أتيحت له الفرصة هل تتوقعون سيقبل بتخريفات ترامب أو أمنيات نتنياهو؟!".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...