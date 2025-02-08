السبت ٠٨ فبراير ٢٠٢٥
٠٣:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

خليل الحية يؤكد من إيران: جئنا مرفوعي الرأس

السبت ٠٨ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

خلال لقائه مع قائد الثورة الإسلامية في إيران سماحة آية الله السيد علي خامنئي، أكد، رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، "جئنا اليوم للقائكم ونحن مرفوعو الرأس".

العالم-فلسطين

وأشار الحية إلى أن هذا النصر العظيم هو نصر مشترك لنا وللجمهورية الإسلامية..

يتبع..

روابط ذات صلة

خليل الحية: الشعب الفلسطيني والمقاومة الباسلة أسقطت هيبة الاحتلال

خليل الحية: الاحتلال لن يرى منا لحظة ضعف ولا انكسار ولن يهزم شعبنا ومقاومتنا

في لحظة الانتصار.. حماس تشکر الجمهورية الاسلامية