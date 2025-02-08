خليل الحية يؤكد من إيران: جئنا مرفوعي الرأس

قناة العالم
السبت ٠٨ فبراير ٢٠٢٥
٠٣:٣٨ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
من طهران
جوّا الصندوق
وثائقي '10
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
مصادر فلسطينية: قوات الإحتلال تقتحم بلدة أم صفا شمال رام الله في الضفة
عاجل
مصادر إعلامية: جيش الاحتلال يعترف بقصف منطقة دير علي جنوب سوريا
عاجل
علي أكبر أحمديان وابراهيم كالين يبحثان قضايا ثنائية وإقليمية واوضاع سوريا
عاجل
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني يستقبل رئيس جهاز الأمن التركي
عاجل
مركبة لجيش الاحتلال تصدم سيارة اسعاف اثناء نقلها مريضا من مخيم الفارعة
عاجل
الهلال الأحمر: إصابة 31 فلسطينيا خلال اقتحام الإحتلال مدينة بيت لحم بالضفة
عاجل
قوات الاحتلال تقتحم منزل الأسير المحرر"محمد خليل البو"بحلحول شمال الخليل
عاجل
الاحتلال يقتحم منزل أسير محرر في بيت فجار ويحطم كراسي استقبال المهنئين
عاجل
مواجهات خلال اقتحام الإحتلال منزل أسير محرر ببلدة كفرعقب بالقدس المحتلة
عاجل
نواف سلام: الاعمار في جنوب لبنان ليس وعدا بل هو التزام منا
خليل الحية يؤكد من إيران: جئنا مرفوعي الرأس
//media.alalam.ir/uploads/org/2025/02/08/173902268082210500.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/2025/02/08/173902268082210500.mp4
//media.alalam.ir/uploads/855x495/2025/02/08/173902268053504400.jpg
السبت ٠٨ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش
خلال لقائه مع قائد الثورة الإسلامية في إيران سماحة آية الله السيد علي خامنئي، أكد، رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، "جئنا اليوم للقائكم ونحن مرفوعو الرأس".
العالم-فلسطين
وأشار الحية إلى أن هذا النصر العظيم هو نصر مشترك لنا وللجمهورية الإسلامية..
يتبع..
تصنيف :
أهم الأخبار
العالم العربي
فلسطین
إیران
فيديو
الاحتلال
كلمات دليلية :
السيد علي خامنئي
قائد الثورة الإسلامية
خليل الحية
النصر العظيم
روابط ذات صلة
خليل الحية: الشعب الفلسطيني والمقاومة الباسلة أسقطت هيبة الاحتلال
خليل الحية: الاحتلال لن يرى منا لحظة ضعف ولا انكسار ولن يهزم شعبنا ومقاومتنا
في لحظة الانتصار.. حماس تشکر الجمهورية الاسلامية
الأکثر مشاهدة
اخترنا لکم
بعد تدمير الاحتلال 80% من الآبار.. اعلان بيت لاهيا منطقة منکوبة
تعنت نتنياهو ودعم ترامب يجعل صفقة تبادل الأسری علی المحك
مراسل العالم..
القسام تتحدی نتنياهو وترامب بعبارة علی منصة تبادل الأسری
قناة العالم توثق..
القسام تستعرض أسلحة اسرائيلية مغتنمة خلال تبادل الأسری
خاص بقناة العالم..
فَقَد ابنه وقدمه ولايزال يعمل لإيصال الماء لأهالي غزة..
كشف وثيقة سرية لحماس عن مسؤول عملية 7 أكتوبر يحير الاسرائيليين
كاميرا قناة العالم توثق سفر مرضی غزة عبر معبر رفح
صحيفة عبرية تكشف عن مشروع نتنياهو خلال لقائه بترامب.. ما علاقته بالسعودية؟
فيديو خاص..
رئيس هيئة شؤون الأسری: انتصرنا في تبادل الأسری لهذا السبب..
مراسل العالم..
سيارة سوداء في عملية تسليم الأسری تغضب الاسرائيليين
مراسل العالم..
جولة المبعوث الأمريكي من السعودية الی القدس وغزة !
شاهد بالفيديو..
مراسل العالم: سوف أعود الی شمال غزة مشياً علی الأقدام
شاهد بالفيديو..
السفير الإيراني في بيروت يلتقي الرئيس اللبناني الجديد
فيديو خاص..
طفلة تعود إلى شمال غزة تحمل مفتاحين، فما قصتها؟..
فيديو خاص..
عودة نازحة فلسطينية عمرها 90 سنة إلى شمال غزة
فيديو خاص..
قناة العالم توثق اولی لحظات عودة الفلسطينيين الی شمال غزة
فيديو خاص..
حماس تعلق علی مشروع ترامب لتهجير الفلسطينيين الی مصر و الأردن
شاهد بالفيديو..
أول ظهور علني لقوات تأمين الأسری الاسرائيليين
خاص بقناة العالم..
بث مباشر أمام منزل أم فلسطينية أبناءها تحت رکامه
فيديو خاص..
شاهد.. فلسطيني يتحدی الاحتلال ويشيد خيمة في جباليا
بعد انسحاب جيش الاحتلال..
رفح؛ أکبر مدينة منکوبة في العصر الحديث +فيديو
شاهد بالفيديو..
الخسائر الاقتصادية لـ'إسرائيل' خلال العدوان على غزة: أرقام صادمة وتداعيات عميقة
فيديو خاص..
من نازحين الی مشردين.. هذه قصص مراسلي قناة العالم
القوات المسلحة اليمنية تنفذ عمليتين في ام الرشراش
مخاوف من عدم انسحاب الاحتلال من الاراضي اللبنانية في نهاية مهلة الـ60 يوماً
مراسل العالم..
احتفالات ليلية في باريس ترحيباً بوقف اطلاق النار في غزة
كانوا نياماً علی فرحة اتفاق وقف العدوان علی غزة.. فقتلوهم
شاهد بالفيديو..
في لحظة الانتصار.. حماس تشکر الجمهورية الاسلامية
أسباب تأجيل توقيع صفقة تبادل الاسری بين حماس والاحتلال
غزة؛ فيتنام الكيان الصهيوني
مقالات و تحليلات
هل ستشن أمريكا و"إسرائيل" حربًا على إيران؟
وستبقى غزة عصّية على ترامب
لماذا لا توجه الولايات المتحدة ضربة الى ايران؟
بعد أن دفع غالياً ثمن جنون هتلر.. العالم على موعد مع جنون ترامب
حقوق الإنسان في سوريا.. من يدافع عن الأقليات؟
روابط
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.