السبت ٠٨ فبراير ٢٠٢٥
٠٣:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

تهديد أمريكي لرئيس دولة عربية يثير جدلاً واسعاً

تهديد أمريكي لرئيس دولة عربية يثير جدلاً واسعاً
السبت ٠٨ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

أثار تصريح السيناتور الأمريكي جو ويلسون، الذي هدد الرئيس التونسي قيس سعيد بمصير مشابه لمصير الرئيس السوري السابق بشار الأسد، ردود فعل غاضبة في تونس.

العالم _ تونس

وطالبت النائبة التونسية فاطمة المسدي ويلسون بالاعتذار، معتبرةً أن تصريحاته تمثل "تدخلاً سافراً" في الشؤون الداخلية للبلاد.

في منشور على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وصفت المسدي تهديدات ويلسون بأنها "تجاوزت الحدود"، مؤكدةً أن سعيد يمثل الشعب بتفويض شعبي كامل.

وكان ويلسون، عضو الكونغرس عن ولاية كارولاينا الجنوبية، قد انتقد سعيد، ودعا إلى فرض عقوبات على تونس حتى عودة الديمقراطية.

تصريحات ويلسون أثارت جدلاً واسعاً بين السياسيين والنشطاء التونسيين، الذين انتقدوا تدخلاته. وفي ردٍ على المسدي، أصر ويلسون على موقفه، مشددًا في رسالة عبر منصة "إكس" على أنه "لن يعتذر عن الدفاع عن الديمقراطية"، محذرًا من أن تونس قد تواجه مصيرًا مشابهًا للنظام السوري السابق.

اقرأ ايضا.. النهضة التونسية تدين أحكام القضاء القاسية بحق الغنوشي ورفاقه

من جهته، أكد مكتب السيناتور أن مواقفه ثابتة وأن السياسة الأمريكية ستشهد تغييرات تحت إدارة ترامب.

تأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه الرئيس قيس سعيد تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، مع تأكيده المستمر على رفض التدخلات الخارجية في شؤون تونس.

روابط ذات صلة

صدمة في تونس.. حكم بالسجن 22 عامًا على راشد الغنوشي

الأحزاب والقوى التونسية يحيون ثورة يناير

تونس وإيران تسعيان لتوسيع العلاقات التجارية بين البلدين