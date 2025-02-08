قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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نواف سلام: على الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب المضي في الاصلاحات
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رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام: الاصلاح هو الطريق الوحيد للانقاذ
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كلمة رئيس الوزراء نواف سلام بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة
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الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة من 24 وزيرا برئاسة نواف سلام
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الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام
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الرئيس اللبناني يوقع مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام
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الهلال الاحمر الفلسطيني: 19 جريحا خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة بيت لحم
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مصادر لبنانية: ثنائي حركة أمل وحزب الله سينال 5 حقائب في الحكومة
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مصادر لبنانية: سيتم الاعلان عن تشكيل الحكومة بعد قليل
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مصادر لبنانية: شهداء وجرحى بغارة اسرائيلية على منطقة بين لبنان وسوريا