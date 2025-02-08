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ايران تدشن عدة مشاريع نووية جديدة

ايران تدشن عدة مشاريع نووية جديدة
السبت ٠٨ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

شهدت مدينة أصفهان (وسط إيران) اليوم السبت حفل تدشين عدة مشاريع نووية جديدة برعاية محمد اسلامي، مساعد رئيس الجمهورية ورئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية.

العالم _ ايران

وتتضمن المشاريع التي تم تدشينها في منطقة الشهيد رئيسي النووية (موقع UCF) خط إنتاج الهغزافلورايد إيريديوم (IR46)، بالإضافة إلى المنشآت الشاملة للفحص الفني الآمن، ومرافق فرين سينترينغ لأقراص الوقود بحجم نصف صناعي، وجهاز اللحام المقاوم (RW).

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وفي كلمته خلال الحفل، أعلن محمد اسلامي أن الاحتفال باليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، الذي يصادف 7 مارس المقبل، سيشهد تدشين أحدث المنجزات النووية برعاية رئيس الجمهورية.

وأشار اسلامي إلى أن هذا العام شهد تحقيق 160 إنجازًا علميًا وتكنولوجيًا وصناعيًا، مما يدل على أن عملية الإبداع والحداثة مستمرة في مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية.

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