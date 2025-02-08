قناة العالم
السبت ٠٨ فبراير ٢٠٢٥
٠٥:٠٤ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
من طهران
جوّا الصندوق
وثائقي '10
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
درويش: مستقبل غزة يقرره اهاليها وادارتها تتم عبر تعاون وطني مشترك
عاجل
رئيس مجلس شورى حماس: ادعاء امريكا والاحتلال حول مستقبل غزة لاقيمة لها
عاجل
بزشكيان: نحن على يقين بالنصر النهائي للمقاومة كما وعد به القرآن الكريم
عاجل
بزشكيان: انجازات اهالي غزة والمقاومة رغم المجازر والضحايا امر يستحق التقدير
عاجل
اهالي اسرى الاحتلال: يجب اكمال جميع مراحل الصفقة لاعادة جميع الاسرى
عاجل
اهالي اسرى: نتنياهو يؤجل سفر الوفد المفاوض ويفضل منصبه على مواطنيه
عاجل
اهالي اسرى الاحتلال:نتنياهو يجلس في فندق بواشنطن ويحاول تخريب الصفقة
عاجل
بزشكيان: ايران ستواصل دعمها لمحور المقاومة وسكان غزة المظلومين
عاجل
بزشكيان: ستتمكن الدول الاسلامية عبر التعاون فيما بينها من اعادة الحياة لغزة
عاجل
بزشكيان: من الضروري تشكيل تحالف دولي لمساعدة اهالي غزة وإعادة الاعمار