قائد بحرية حرس الثورة يتحدث لقناة العالم عن امكانات حاملة الطائرات 'الشهيد باقري'

العالم - خاص بالعالم

وقال العميد تنغسيري في برنامج "حكاية ثورة" من على شاشة قناة العالم: بعد المرسوم الذي أصدره قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي خامنئي بشأن مسؤوليتنا بوجوب بناء قوة بحرية متحركة وعلى مستوى الثورة الإسلامية. ونحن كي نتمكن من إرساء أمن الممرات المائية الدولية ومرور سفن الجمهورية الإسلامية ولنتمكن من تبادل البضائع والعالم، بل وسفن العالم يمكنها ايضا أن تستخدم هذا الطريق، يجب أن نكون حاضرين بالتأكيد في المحيط. ولكي نتواجد في المحيط نحتاج الى سفن كبيرة قادرة على التواجد هناك بشكل دائم وأن يكون لديها مرافق مناسبة لهذه المهمة.

واضاف العميد تنغسيري: حاملة الطائرات بدون طيار متعددة الأغراض، شهيد بهمن باقري، جاهزة بالفعل لهذا الغرض. وهذه السفينة، بالإضافة إلى قابلية حملها طائرات بدون طيار مختلفة كالقتالية والاستطلاعية والانقضاضية، يمكنها ايضا حمل طائرات هليكوبتر مختلفة وبمختلف احجامها؛ كبيرة ومتوسطة وصغيرة تقريبًا.

وتابع: حاملة الطائرات هذه يمكنها حمل 4 من الطائرات الكبيرة على مدرجها وواحدة في نهايتها، وتستطيع ايضا حمل طائرتين من الحجم المتوسط و5 طائرات صغيرة، وكذلك طائرات "جاس" بدون طيار وهي طائرات لها جسم يتجنب الرادار وجسم فولاذي ضخم. واليوم نفتخر أن يتم تصميم وبناء هذه الطائرة بدون طيار في الجمهورية الإسلامية من قبل وزارة الدفاع وبدعم من القوات المسلحة.

واوضح العميد تنغسيري: كما يمكن لهذه السفينة استيعاب 5 من هذه المروحيات داخلها. وكما قلت إنها يمكن أن تستوعب 4 من المروحيات الكبيرة على المدرج وتحمل 5 من المروحيات الصغيرة. وتحتوي هذه السفينة على 8 حظائر عبارة عن 4 حظائر من طابقين.

وقال: هذه السفينة تختلف عن حاملات الطائرات بدون طيار أو حاملات الطائرات في البلدان الأخرى في أنها بالإضافة إلى قدرتها على تحليق الطائرات بدون طيار على هذا المدرج الذي يبلغ طوله 180 مترًا، فهي قادرة على استخدام مجموعة من سفن إطلاق الصواريخ في المرحلة الأولى ومجموعة أخرى من السفن، أي أسطولين، في المرحلة الثانية في الحظيرة الثانية، وإطلاق واستعادة الزوارق من كلا الجانبين في وقت واحد.

واضاف: عندما نقول حاملة الطائرات بدون طيار الموجودة في أماكن أخرى، فهي تستطيع فقط نقل الطائرات على متنها او تهبط المروحيات على سطحها. لكن ما صنعناه في ايران تستطيع اطلاق الزوارق الحاملة للصواريخ الى الماء ورجوعها الى السفينة ايضا، ولذلك نقول ان حاملة الطائرات شهيد بهمن باقري هي فريدة من نوعها، ويمكن القول انها غير موجودة في منطقة غرب آسيا.

واوضح: الطائرات بدون طيار الموجودة على حاملة الطائرت هذه، من 3 احجام؛ كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وطائرات تطير بشكل عمودي وهجينة، اي فيها محركان احدهما للاقلاع بشكل عمودي والآخر للحركة، لتتمكن من الاقلاع والهبوط على المدرج، كما تتمكن الطائرات المسيرة الاخرى التي لا تحتاج الى مدرج أيضا من الاقلاع والهبوط على مدرج حاملة الطائرات هذه.

وتابع العميد تنغسيري: وفيما يخص المروحيات ايضا كما أشرت فهي من ثلاثة احجام كبيرة ومتوسطة وصغيرة، ويمكن لهذه السفينة أن تحمل 20 مروحية كبيرة وعدد كبير آخر من المروحيات الاخرى.

واردف: الطائرات المسيرة المحمولة على هذه السفينة هي من ثلاثة انواع، قتالية واستطلاعية وانقضاضية؛ المسيرات القتالية تطير وتذهب للقتال وتعود، والاستطلاعية تطير وتذهب وتلتقط الصور وتعود، والانقضاضية هي التي تطير وتذهب دون ان تعود.

يتبع..