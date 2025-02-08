قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
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البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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مصادر إعلامية: سماع دوي انفجار في محيط العاصمة السورية دمشق
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وزير حرب الاحتلال سابقا غالانت: نتنياهو كان مرعوبا من الدخول البري لغزة
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مصادر خبرية: دوي انفجارات ضخمة في محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا
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قوات الاحتلال تقتحم قرية خربثا بني حارث بقضاء رام الله في الضفة
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عراقجي يدعو لاجتماع عاجل لمنظمة المؤتمر الاسلامي لمعالجة هذه المؤامرة
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عراقجي: يشدد على موقف حاسم وموحد للدول الاسلامية تجاه التهجير من غزة
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وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات هاتفية مع نظيره التركي هاكان فيدان
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مقرر أممي: يمكن إعادة اعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين من أرضهم
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مصادر لبنانية: قوات الاحتلال تفجر عددا من المنازل في بلدة يارون بالجنوب
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قوات الإحتلال تقتحم قرية دير قديس بقضاء رام الله في الضفة الغربية