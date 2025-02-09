قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
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زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب منطقة البحر الكاريبي وتحذير من تسونامي
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مصادر فلسطينية: قوات الإحتلال تقتحم بلدة تياسير شرق طوباس بالضفة
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مصادر فلسطينية: قوات الإحتلال تقتحم مدينة طوباس برفقة جرافة عسكرية
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غوتيريش:الحل الوحيد المستدام هو إقامةدولة فلسطينيةقابلة للحياة ذات سيادة
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غوتيريش: لا يمكننا العودة الى مزيد من الموت والدمار في غزة
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غوتيريش: علينا مواصلة الضغط من اجل التوصل لوقف دائم لاطلاق النار بغزة
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قوة راجلة من جيش الاحتلال تقتحم ضاحية ذنابة في طولكرم بالضفة الغربية
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مصادر سورية: غارات اسرائيلية تستهدف مخازن للسلاح بالدريج شمال دمشق
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عراقجي يطالب منظمة التعاون بقرارحاسم دفاعاعن حقوق الشعب الفلسطيني
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عراقجي يطالب منظمة التعاون الاسلامي بعقد اجتماع استثنائي في اقرب فرصة