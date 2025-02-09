إصابة 31 فلسطينيا في بيت لحم واقتحامات ومواجهات مع الاحتلال بالضفة

العالم - فلسطین

وأفاد المركز الفلسطيني للاعلام نقلا عن مصادر محلية بإصابة 31 مواطنا خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة بيت لحم.

كما اقتحم جنود الاحتلال منزل الأسير المحرر سند طقاطقة في بلدة بيت فجار ببيت لحم وكسّروا الكراسى المعدة لاستقبال المهنئين بحريته ضمن صفقة طوفان الأحرار.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة أم صفا شمال رام الله.

واندلعت مواجهات خلال اقتحام الاحتلال منزل الأسير المحرر “رشدي أبو رموز” في بلدة كفر عقب بالقدس المحتلة.

وفي حلحلول شمال الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر بصفقة طوفان الأقصى “محمد خليل البو”.

وصدمت مركبة لجيش الاحتلال سيارة إسعاف أثناء نقلها مريضاً من مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وتتزامنُ اعتداءاتُ قوات الاحتلال مع دعواتٍ واسعة لتصعيد المقاومة في أنحاء الضفة الغربية.