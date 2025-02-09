الإمارات تدين بشدة التصريحات الإسرائيلية 'المستفزة' تجاه السعودية

العالم - الإمارات

وأعرب خليفة شاهين المرر، وزير دولة، عن تضامن الإمارات الكامل مع السعودية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها وسيادتها.

كما شدد على أن سيادة السعودية “خط أحمر”، وأن الإمارات لا تسمح لأي دولة بتجاوز ذلك أو التعدي عليه.

وأكد المرر، في تصريح نشر مساء السبت، رفض الإمارات القاطع للمساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني أو محاولة تهجيره، داعيًا إلى ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية التي تهدد الاستقرار الإقليمي وتقوض فرص السلام والتعايش.

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وجدد الوزير الإماراتي التأكيد على موقف الإمارات التاريخي الراسخ في صون حقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة إيجاد أفق سياسي جاد يفضي إلى حل الصراع، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. كما شدد على أنه لا استقرار في المنطقة إلا من خلال حل الدولتين.