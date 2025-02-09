في زيارة رسمية.. وزير خارجية مصر يتوجه إلى واشنطن

العالم - مصر

وأوضحت الخارجية المصرية، أن عبد العاطي سيلتقي بعدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية الجديدة وأعضاء الكونغرس.

ونوهت بأن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والتشاور بشأن التطورات الإقليمية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مصر استضافتها قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير الجاري بالقاهرة، لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.

اقرأ ايضا.. السعودية تؤكد رفضها القاطع لتصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين

وأوضحت القاهرة أن عقد القمة جاء بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة.

وتجري مصر والأردن تحركات مكثفة في مواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين من غزة بعدما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إعادة توطين سكان القطاع في الدولتين.

ويوم الجمعة، أعلنت مصر إجراء وزير خارجيتها مباحثات مع 11 وزيرا من نظرائه العرب في إطار تنسيق المواقف العربية والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكدت أن الاتصالات عكست إجماعا على ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملى الوحيد، والذي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمقررات الشرعية الدولية.