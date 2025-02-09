رئيس استخبارات تركيا يلتقي مسؤولا إيرانيا كبيرا في طهران

العالم - إيران

والتقى رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، بالإضافة إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، علي أكبر أحمديان، مع وزير الأمن الايراني، سيد إسماعيل خطيب.

وحسب هذا التقرير ركزت المحادثات في هذه الاجتماعات حول مكافحة "بـ.ك.ك" وتنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، والتهديدات المشتركة، كما ناقش الجانبان الوضع في سوريا، ووقف إطلاق النار في غزة، وتطورات القضية الفلسطينية.

انتشر أمس خبر لقاء رئيس جهاز الاستخبارات التركي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، وجرى خلال اللقاء بحث القضايا الثنائية والإقليمية والوضع في سوريا، وأكد الجانبان أن العلاقات بين البلدين وثيقة وأخوية للغاية وأن لديهما وجهات نظر مشتركة تجاه معظم القضايا.