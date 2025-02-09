قناة العالم
الأحد ٠٩ فبراير ٢٠٢٥
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
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اقتصاد
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قوات الاحتلال تقتحم بلدة عصيرة الشمالي قضاء نابلس
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حركة المجاهدين:اندحار الاحتلال من محور نتساريم تاكيد على فشل اهداف العدو
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حماس:انسحاب الاحتلال من محور نتساريم انتصار لارادة شعبنا
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الاحتلال يجبر عائلات على النزوح من مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية
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قوات الاحتلال تقتحم قرية ترمسعيا شمالي مدينة رام الله بالضفة الغربية
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السعودية:الشعب الفلسطيني صاحب حق بأرضه وليسوا دخلاء ومهاجرين اليها
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الخارجية العراقية تعتبر تصريحات نتنياهو انتهاكا صارخا لسيادة السعودية
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العراق يستنكر تصريحات نتنياهو باقامة دولة فلسطينية على الاراضي السعودية
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جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية نحو مخيم الفارعة في الضفة الغربية
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استشهاد سيدة وإصابة زوجها في مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية