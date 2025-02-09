الاحتلال يحرق منازل في كفركلا.. والجيش اللبناني يدخل رب ثلاثين

العالم - لبنان

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بحرق عدد من المنازل في بلدة كفركلا، في قضاء مرجعيون.

وصباح اليوم، دخل الجيش اللبناني بلدة رب ثلاثين في قضاء مرجعيون.

وقال أهالي المنطقة: "سنعود إلى بلدتنا ونعيد بناءها أجمل مما كانت بفضل دماء الشهداء وتضحيات المقاومة".

وفي بلدة يارون الحدودية، استمر تجمّع المواطنين الجنوبيين عند المدخل الشمالي للبلدة، للمطالبة بعودتهم إلى أرضهم رغم الدمار الذي لحق بها، والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

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كذلك يستمر أهالي بلدتي دير ميماس وكفركلا الحدوديتين في اعتصامهم، تمسّكاً بعودتهم إلى أرضهم.

وتواصل قوات الاحتلال خرقها لبنود اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان الساري منذ الـ27 من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، حيث قامت أمس السبت، بتفجير عدد من المنازل في بلدة يارون، في قضاء بنت جبيل، وسمعت أصوات الانفجارات في أرجاء المنطقة.

وفي قضاء جزين، سُجّل تحليق مسيّرات إسرائيلية فوق المنطقة، وخصوصاً فوق جبل الريحان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنّ مُسيّرة إسرائيلية ألقت، مساء أمس السبت، قنبلة صوتية على مجموعة من الشبّان كانوا في مقهى داخل بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، من دون وقوع إصابات.

وأمس السبت، ارتقى 6 شهداء وأصيب اثنان بجروح في غارة شنّتها مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي عند تخوم بلدة جنتا على سفوح سلسلة جبال لبنان الشرقية، وفق ما أكّدت "الوكالة الوطنية للإعلام".