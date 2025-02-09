إختيار "تبريز" عاصمة البيئة للدول الآسيوية 2025

العالم - إيران

وأوضح "يعقوب هوشيار" اليوم الأحد، بأن إثر دعوة من منتدى رؤساء بلديات آسيا، لانتخاب عاصمة البيئة لسنة 2025، قد تم ترشيح تبريز في هذه المنافسة وقد فازت باللقب مشاركة مع أنطاليا.

وأشار إلى المناخ الجوي الخاص في تبريز والخصائص البيئية المتميزة في هذه المدينة مؤكداً أن تبريز منذ القدم تتمتع بمناخ خاص وتعد من أنظف المدن الإيرانية على مدى عقود.

وأضاف أن الإجراءات المتخذة بخصوص البنى التحتية المتعلقة بالبيئة أقنعنت منتدى رؤساء بلديات آسيا، باختيارها كعاصمة للبيئة في 2025.

إقرأوا المزيد: طهران.. مهرجان فجر السينمائي منصة فنية مهمة في المنطقة

ولفت إلى ضرورة المحافظة على هذا الإنجاز الدولي الهام الذي تم تحقيقه في ظل الإجراءات البيئية المتخذة من قبل بلدية تبريز وكافة الأجهزة والمنظمات المعنية.

هذا وقدم منتدى رؤساء بلديات آسيا تهانيه لانتخاب تبريز عاصمة البيئة للدول الآسيوية معتبرا أن هذا اللقب يشير إلى الالتزام والابتكار والجهود المبذولة في الشؤون المتبعة من قبل المنتدى.

وأعتبر المنتدى أن تبريز وعلى خلفية السياسات المبتكرة والصديقة للبيئة والمبادرات الاجتماعية في مجال البيئة، نموذجاً مستداماً لآسيا وأبعد من ذلك.