الاحتلال يوسع عدوانه .. شهداء ونزوح جماعي بشمال الضفة

العالم - فلسطين

وحسب مصادر طبية فان الطواقم الطبية لم يتمكنوا من إنقاذ جنينها بسبب منع قوات الاحتلال وصول سيارات الإسعاف اليها في الوقت المناسب.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي توسيع عملياتها العسكرية ضد المدن والمخيمات الفلسطينية في شمال الضفة الغربية، حيث اقتحمت صباح اليوم مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم من ثلاثة محاور، وفرضت حصارا مشددا على المخيم.

كما أجبرت العديد من المواطنين على النزوح من منازلهم، محولة بعض المنازل إلى ثكنات عسكرية.

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وفي سياق، العدوان المستمر، تواصل قوات الاحتلال عملياتها في مخيمات طولكرم وجنين والفارعة بمحافظة طوباس، في محاولة واضحة لتهجير المواطنين من منازلهم وجعل المخيمات غير قابلة للحياة.

ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع خطوات الإدارة الأمريكية المتواطئة مع الاحتلال في وقف عمل وكالة "أونروا"، ما يعكس مخططا استراتيجيا لإنهاء حالة اللجوء الفلسطيني، خصوصا في الضفة الغربية.

وفي مخيم الفارعة بمحافظة طوباس، أجبر الاحتلال ليلة أمس نحو 2000 مواطن على مغادرة منازلهم، ما دفع العائلات إلى النزوح إلى القرى والبلدات المجاورة، إضافة إلى مدينة طوباس نفسها.

ووجهت المؤسسات المحلية مناشدات لتقديم العون للنازحين، الذين اضطر بعضهم للإقامة لدى أقاربهم أو في شقق مستأجرة.

أما في جنين، فقد غادر أكثر من 20 ألف مواطن المخيم، في حين أن 400 عائلة في طوباس بحاجة ماسة إلى وحدات سكنية.

في حين اضطرت، بعض العائلات للنزوح إلى المدارس بسبب عدم توفر امكانيات، في مشهد يعيد للأذهان ما حدث في قطاع غزة، لكنه هذه المرة يتكرر في شمال الضفة.

ووفقًا لتصريحات مسؤولين في جيش الاحتلال، فإنهم يخططون لاستمرار العملية العسكرية في شمال الضفة حتى خلال شهر رمضان المقبل، بغض النظر عن تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل استمرار العدوان.

وخلال الأيام الماضية، دمرت قوات الاحتلال البنية التحتية والمرافق العامة داخل المخيمات وفي محيطها.

ولم تقتصر الاعتداءات على شمال الضفة، إذ اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تل غرب نابلس، حيث داهمت عددًا من المنازل وعبثت بمحتوياتها، وأجرت تحقيقات ميدانية مع السكان دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وفي طولكرم، مع استمرت حملة الاحتلال لليوم الرابع عشر، اقتحمت تلك القوات ضاحيتي ذنابة وكتابا، واعتقلت ثلاثة مواطنين من ضاحية كتابا....كما شهدت محافظة قلقيلية اقتحامًا لبلدة عزون شرق المدينة، حيث تم اعتقال عدد من الشبان واحتجازهم داخل معسكر أقامه جيش الاحتلال على المدخل الشمالي للبلدة، في إطار سياسة الاعتقالات اليومية التي تستهدف الفلسطينيين.

يُذكر أن الاحتلال يواصل سياسة التهجير القسري والاستهداف الممنهج للمخيمات، ضمن مخطط واضح لتفريغها من سكانها.