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دراسة فرنسية تكشف عن غبار مشع يهدد 6 دول عربية!

دراسة فرنسية تكشف عن غبار مشع يهدد 6 دول عربية!
الأحد ٠٩ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة "باريس-سكالا" عن وجود غبار مشع خطير يهب من الصحراء الكبرى، مهددا ست دول عربية.

العالم - اوروبا

ورغم أن الدراسة أكدت أن مستويات النشاط الإشعاعي في الغبار أقل من المستويات التي يمكن اعتبارها خطرة، فإن توقيت نشر الدراسة يثير بعض التساؤلات، خاصة بعد مطالبة الجزائر لفرنسا بتحمل مسؤولياتها في هذا الملف.

وأشارت الدراسة إلى أن الغبار المشع يتطاير بشكل دوري من منطقة رقان في الجزائر، التي كانت مسرحا لأربع تجارب فرنسية للأسلحة النووية بين عامي 1960 و1966. وفي مارس 2022، جمع العلماء 110 عينات من الغبار عبر ست دول، وتبين أن جزءا من هذا الغبار مصدره جنوب الجزائر، حيث يتطابق توقيعه الإشعاعي مع تلك التجارب النووية.

وتظل قضية التجارب النووية الفرنسية في الجزائر أحد الملفات الحساسة التي تؤثر على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، حيث تطالب الجزائر فرنسا بتطهير مواقع التجارب النووية في الجنوب الجزائري، بالإضافة إلى مواقع التجارب الكيماوية والبيولوجية في منطقة وادي الناموس التي استمرت حتى عام 1986.

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