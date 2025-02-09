إيران تزيح الستار عن أول نظام محلي لإدارة عمليات الحاويات

العالم - إيران

أعلن المدير العام للموانئ والشؤون البحرية في محافظة بوشهر، محمد شكيبي نسب، اليوم الأحد، خلال مراسم تدشين أول نظام محلي لإدارة عمليات الحاويات في إيران: "إن نظام "سيناتيك" سوف يرفع ميناء بوشهر إلى مستوى موانئ الجيل الثالث باستخدام الأتمتة المتقدمة وإنترنت الأشياء وأنظمة الإدارة الذكية".

وتابع قائلا: "بالإضافة إلى كونه خطوة أساسية في تطوير البنية التحتية للموانئ، فإن هذا النظام سوف يحول ميناء بوشهر إلى مركز تنافسي في التجارة الدولية، مستوحى من التجارب العالمية".

وأضاف المدير العام للموانئ والشؤون البحرية في محافظة بوشهر: إن منظومة "سيناتيك" ستحدث تحولاً في إدارة محطات الحاويات في البلاد، وخاصة ميناء بوشهر، من خلال التركيز على الذكاء وزيادة الإنتاجية والدقة والسرعة.

وأردف شكيبي نسب: تم تصميم هذا النظام وإطلاقه بقدرات الخبراء المحليين، وبعد ميناء بوشهر سيتم استخدامه تدريجيا في موانئ أخرى في البلاد، بما في ذلك ميناء الشهيد رجائي والشهيد باهنر.

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وأشار إلى أن حجم عمليات التفريغ والتحميل في ميناء بوشهر خلال الأشهر العشرة الاخيرة بلغ 5 ملايين و445 ألف طن، مسجلاً نمواً ملحوظاً بنسبة 46.6 بالمائة.

وتابع المدير العام للموانئ والشؤون البحرية في محافظة بوشهر: "إن الذراعين الرئيسيين لصناعة النقل البحري هما الشحن والخدمات ذات الصلة والموانئ، التي تلعب دوراً مهماً واستراتيجياً في هذا المجال".

وأضاف: "في مجال الموانئ، من أهم الأولويات جعل العمليات ذكية بما يتوافق مع تطلعات أصحاب المصلحة والتجار ورجال الأعمال، وفي هذا الصدد تعتبر شركة سينا لتطوير الخدمات البحرية والموانئ واحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال".

وقال شكيبي نسب: إن ميناء بوشهر هو الميناء الرائد لتحويل موانئ البلاد إلى موانئ ذكية، وقد تم اتخاذ خطوات مهمة في هذا الصدد، بما في ذلك إطلاق نظام إدارة حركة الشاحنات، والذي تم تنفيذه الآن في معظم موانئ البلاد ويعتبر خطوة قيمة.