شاهد.. ماذا قال الاسير المحرر ياسر الشرباتي لـ العالم' عن غزة؟

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الحلم أصبح حقيقة، في منزل المحرر ياسر الشرباتي بمدينة الخليل جنوب الضفة، ليكون لقاء الأحبة بعد 22 عاما قضاها في عتمة الزنازين، لقاء لطالما تمنته العائلة لسنوات طويلة صعبة، أمام منزله ورغم تهديدات الاحتلال، احتشد الأقارب مهنئين مباركين عودة المنتصر، الذي كان يقضي مؤبدات ثلاث، فكان الفرج حليفة بصفقة طوفان الأقصى.

وقال محرر ضمن صفقة طوفان الأقصى، ياسر الشرباتي، ان"الشعور مختلط بين ان ترى دماء شعبك تسيل بهذا الحجم وبين ان ترى فرحة اهلك ولكن ليس هناك خيار وايضا حريتك شيء ثمين، لكن صدقني الدماء التي سقطت والجماجم التي تكومت فوق ركام غزة كان لها الاثر الكبير على نفسياتنا والكبير على تفكيرنا المستقبلي، ونحن اناس طالبي حرية وطالبي سلام ونسأل الله الايام القادمة اقرب للدولة وتحقيق الدولة والحرية وان ننعم السلام نحنا وكل جيرانا وكل دولنا العربية في كل هذا الوطن وكل هذا المحيط".

فرحة الافراج ملأت المكان وامتزجت المشاعر وخيم الفرح، مشهد تكرر في بيوت المفرج عنهم وغاب عن أخرى بسبب الاحتلال الذي داهم البيوت وهدد بعدم اظهار الفرحة، لكنها كانت حاضرة في القلوب وعلى الوجوه.

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وقالت والدة المحرر ياسر الشرباتي، أم ياسر، ان " كام دائما عندي امل واقول انه سيفرج عنه واملي بالله كبير وندعي ونقول يارب، شعوري هو شعور ام اشتاقت لابنها ولطلته ووجوده كل لحظة كنت افتقده".

يشار أن الاحتلال أفرج عن 183 أسيرا ضمن الدفعة الخامسة، من بينهم 18 أسيرا محكوم بالمؤبدات و54 من أصحاب الأحكام العالية و111 أسرا من معتقلي غزة، ومنذ الدفعة الأولى يحاول جاهدا التنغيص على الأهالي بعودة أبنائهم على امتداد فلسطين.